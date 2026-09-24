Insípido empate en el debut de Jürgen Klopp y Xavi Hernández

Héctor Cantú

Xavi Hernández y la Selección Neerlandesa sumaron su primer punto de manera apurada luego de empatar 1-1 ante Alemania.

El estreno del estratega español y de Jürgen Klopp en los banquillos de Países Bajos y Alemania, respectivamente, terminó en un salomónico empate en el debut de ambos en la Nations League.

El cuadro neerlandés creyó ponerse arriba en el marcador con un cabezazo de Virgil van Dijk; sin embargo, el tanto fue anulado luego de que el árbitro central detectara una falta sobre Marc-André ter Stegen.

Alemania fue entonces la primera en golpear. Felix Nmecha adelantó a los visitantes al minuto 32 para darle mayor control al equipo que ahora vive una nueva etapa bajo la batuta de Klopp.

Sin embargo, en la segunda mitad, Xavi Hernández realizó modificaciones que permitieron a Países Bajos equilibrar fuerzas y convertirse en un equipo más peligroso, que buscó de manera insistente la portería rival.

En los minutos finales llegó el empate con una fantástica asistencia de tres dedos de Ruben van Bommel que Cody Gakpo coronó con un remate casi artístico para levantar a los aficionados de sus asientos.

Espectacular y elegante; así fue el último uniforme de Alemania con Adidas

Incluso, la ‘Oranje’ pudo llevarse la victoria, pero el cabezazo de Guus Til pasó a un costado del poste derecho de la portería defendida por Ter Stegen.

Este resultado permite que ambos equipos sumen un punto. Ahora buscarán su primera victoria en el torneo durante la jornada 2, en la que Alemania enfrentará a Grecia.

Por su parte, Países Bajos se medirá ante Serbia en su segundo compromiso de la Nations League.