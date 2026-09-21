Arsenal blindaría a Mikel Arteta con un contrato millonario

Oscar Sandoval

En Arsenal tienen claro que no hay por qué cambiar el rumbo del proyecto que dirige Mikel Arteta, quien estaría cerca de firmar una extensión de contrato que lo convertiría en uno de los técnicos mejor pagados de la Premier League.

El título de liga en Inglaterra y el subcampeonato de la Champions League respaldan el proyecto del conjunto londinense. La relación entre el club, el técnico, los jugadores y la afición atraviesa un buen momento, mientras los ‘Gunners’ se mantienen en la pelea por títulos.

Arteta llegó en 2019 y cambió el rumbo del Arsenal. Desde entonces, el club ha conseguido tres Community Shield, una FA Cup y una Premier League, resultados que respaldan la intención de la directiva de renovar al técnico español.

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La oferta sería millonaria, según la BBC. La cadena británica señala que el estratega de 44 años, con contrato hasta junio de 2027, “recibirá un aumento salarial considerable”, que podría llevar sus ingresos por encima de los 23 millones de euros por temporada.

La publicación señala que “no hay confirmación sobre la duración del nuevo contrato”, pero apunta a que Arteta podría renovar por dos temporadas más para completar una década al frente de los ‘Gunners’.