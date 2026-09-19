Brighton venció al Arsenal y sacudió la Premier League

Oscar Sandoval

Brighton terminó con la racha de cuatro victorias consecutivas de Arsenal después de vencer 3-0 al campeón y conseguir su segundo triunfo en fila. Los ‘Seagulls’ atraviesan un gran momento luego de marcar ocho goles y mantener su portería en cero durante los últimos 180 minutos.

THREE GOALS & THREE POINTS AT HOME! ?? pic.twitter.com/ng3vyJSPJx — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) September 19, 2026

El aniversario 125 del Brighton no pudo tener mejor celebración. Con una actuación contundente, le propinó la primera derrota de la campaña a los ‘Gunners’, que dejaron el liderato de la Premier League al alcance de Manchester City.

El festejo fue redondo: desde la espectacular camiseta retro de los locales para conmemorar la fundación del club, hasta el ambiente en las gradas y un resultado que significó la primera victoria sobre el conjunto londinense desde 2023.

Arsenal controló el balón, pero Brighton manejó los tiempos del partido y abrió el marcador a los 31 minutos con un disparo colocado de Pascal Gross a la base del poste, inatajable para David Raya.

Los ‘Seagulls’ aumentaron la ventaja a los 45 minutos con otro remate desde fuera del área, esta vez de Charalampos Kostoulas, que dejó una losa muy pesada sobre el campeón antes del descanso, aunque con la segunda mitad por delante.

Arsenal no pudo reaccionar y Chema Andrés sentenció el duelo a los 57 minutos con un cabezazo tras un tiro de esquina para dejar al Brighton en la tercera posición de la tabla, a dos puntos de los ‘Gunners’.