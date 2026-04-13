Aryna Sabalenka gana el premio Laureus a Mejor Deportista del Año

EFE

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, fue distinguida este lunes en Madrid con el premio a la Mejor Deportista del Año durante la Gala de Laureus, después de hacerse en 2025 con su cuarto Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos y ser finalista en Australia y Roland Garros.

Sabalenka, de 27 años, se impuso en la votación a la futbolista española Aitana Bonmatí, reconocida con este premio en 2024 y ganadora por tercera vez del Balón de Oro, y a las atletas estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden, campeona del mundo de 100, 200 y 4 x 100, Sydney McLaughlin, campeona mundial de 400 metros lisos.

También eran candidatas la atleta keniana Faith Kipyegon, campeona del mundo de 1,500 y la nadadora estadounidense Katie Ledecky, doble campeona del mundo.

Aryna Sabalenka es la reina indiscutible del Abierto de Miami

La tenista de Minsk, que este año ya ha ganado en Brisbane, Indian Wells y Miami, busca esta semana en Madrid el cuarto título de la temporada después de haber ganado en la Caja Mágica en 2021, 2023 y 2025, año que terminó con cuatro títulos -Brisbane, Miami, Madrid y Estados Unidos- y en el que llegó a nueve finales.

Su victoria en Estados Unidos la convirtió en la primera jugadora desde Serena Williams en 2014 que revalidó el título en Nueva York.