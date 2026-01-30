Aryna Sabalenka busca su tercer título en el Australian Open

Reuters

Aryna Sabalenka luchará por su tercer título del Abierto de Australia en cuatro años el sábado, cuando la bielorrusa se enfrente a Elena Rybakina, otra jugadora de potente golpeo, en una reedición del enfrentamiento por el título de hace tres años.

La dinámica ha cambiado desde la victoria decisiva de Sabalenka en 2023. La jugadora de 27 años es ahora la clara favorita tras haber ganado tres Grand Slam más, mientras que Rybakina aún no ha ganado otro torneo importante desde su éxito en Wimbledon en 2022.

Las dos se conocen bien, ya que se han enfrentado 14 veces en el circuito, con Sabalenka ligeramente por delante en una rivalidad marcada por duras batallas desde la línea de fondo y cambios de rumbo, pero la cabeza de serie número uno destacó que la historia no contará mucho en la Rod Laver Arena.

Aryna Sabalenka, digna bicampeona del US Open

"Las dos somos jugadoras diferentes", dijo Sabalenka.

"Hemos pasado por cosas diferentes y ahora somos mucho más fuertes mental y físicamente. Ahora jugamos mejor al tenis. Así que voy a afrontar este partido como si fuera completamente diferente."

"Tenemos una larga historia después de aquella final. Afrontaré este partido como si fuera el primero y daré lo mejor de mí misma."

La victoria le daría a Sabalenka su quinto título de Grand Slam, lo que la igualaría con Martina Hingis y Maria Sharapova y consolidaría su lugar entre las jugadoras más exitosas de la era moderna.

DERECHO A PRESUMIR

La kazaja Rybakina, nacida en Rusia, tiene el derecho a presumir, ya que derrotó a Sabalenka en la final del WTA Finals a finales de 2025, y la quinta cabeza de serie dijo que confiaba en esa experiencia para cruzar la línea de meta en Melbourne Park.

"Por supuesto, han pasado muchos años y se han jugado muchos partidos", dijo Rybakina.

"Espero poder aprovechar toda la experiencia que obtuve en el último partido y en la última final que jugué aquí para el partido del sábado y dar lo mejor de mí."

"Como ambas somos jugadoras muy agresivas, el servicio será importante. Lucharé hasta el final y espero que esta vez las cosas me salgan bien."

Dados los antecedentes de Sabalenka y los vínculos previos de Rybakina con Moscú, la final tendrá connotaciones políticas debido a la guerra de Rusia en Ucrania y al papel de Bielorrusia como base para la invasión.

Melbourne ha sido especialmente benévola con Sabalenka.

Ha ganado 26 de sus últimos 27 partidos en el torneo australiano, y su única derrota fue contra Madison Keys en la final de 2025, lo que le impidió conseguir el triplete en Melbourne Park.

El juego de Sabalenka está hecho a medida para las rápidas pistas duras azules, que han recompensado su potente primer servicio y sus golpes planos, y no ha cedido ni un solo set en su camino hacia la final de este año.

Rybakina ha sido igual de eficaz, lo que supone la primera vez que las dos finalistas del Abierto de Australia llegan a la final sin ceder un solo set desde Justine Henin y Kim Clijsters en 2004.

Mientras que Sabalenka superó con facilidad a Elina Svitolina por 6-2 y 6-3 en las semifinales, Rybakina tuvo que luchar contra Jessica Pegula para ganar por 6-3 y 7-6(7) y mantener intacto su récord.

La campeona del All England Club 2022 ha estado en plena forma desde el último tramo del año pasado, acumulando 13 victorias en sus últimos 14 partidos y manteniendo un nivel de consistencia que la ha convertido en una amenaza.