Aitana Bonmatí no tiene fecha definida para volver a jugar

EFE

La mediocampista del Barcelona Aitana Bonmatí, tres veces ganadora del Ballon d'Or (2023, 2024 y 2025), quien se recupera de una fractura del peroné izquierdo de la que fue intervenida en diciembre, explicó este lunes que su regreso a los campos dependerá de cómo "soporte el dolor" para avanzar en su recuperación, aunque confía en que sea "más pronto que tarde".

"Es una lesión de 4 o 5 meses y estoy un poco más allá de la mitad de la recuperación. Me estoy reincorporando al campo de nuevo y es verdad que me está contando un poco, porque duele un poco, no nos vamos a engañar. Pero me dicen que forma parte del proceso, que me he de ir adaptando, y seguro que iré a mejor”.

Este domingo, Aitana estuvo en el Spotify Camp Nou presenciando el Barcelona-Levante de La Liga y, al respecto, comentó que la lesión le ha traído "cosas muy buenas y cosas nuevas también", como disfrutar más de la capital catalana y, por tanto, vivir más intensamente el club como aficionada.

Aitana Bonmatí, la protagonista que conquistó Europa

"He podido dedicar este tiempo de stop a estar más cerca del Barça, pero desde otra faceta, la de aficionada, que es con la que empecé a sentir los colores del club desde los 6 años".

En el Spotify Camp Nou se disputará el 2 de abril la vuelta de los cuartos de final de la Champions League femenil, un partido que la tres veces Ballon d'Or se perderá por culpa de la lesión.

"Para mí es bastante triste no poder volver al Camp Nou después de estos años en Montjuïc, donde también he disfrutado jugando, pero ya hace unos años que no jugamos en el Camp Nou y me hacía mucha ilusión".

Aitana recupera a España y la lleva a cuartos de final en el Mundial Femenino

El conjunto blaugrana vivirá tres duelos contra el Real Madrid en apenas una semana, pues además de en la eliminatoria europea, también se enfrentarán en La Liga Moeve F.

Sin embargo, Aitana considera que, "como culé de toda la vida", enfrentarse al conjunto 'Merengue' nunca puede ser "sinónimo de fatiga o cansancio", al contrario: "Cuantas más veces mejor. Es un rival al que siempre quieres ganar".

Con la perspectiva que da vivir los partidos desde fuera del terreno de juego, la jugadora catalana ve "bien" al equipo y preparado para volver a doblegar al eterno rival.

"Este año ya nos hemos enfrentado varias veces, y cada partido contra el Madrid es una nueva prueba, pero creo que juega a favor nuestro que lo conocemos muy bien".