Al Real Madrid le duró poco el gusto; el Barcelona, nuevamente líder

Héctor Cantú

El Barcelona ha recuperado el liderato de La Liga, luego de la derrota del Real Madrid ante el Osasuna y la victoria del equipo culé por 3-0 sobre el Levante.

Los culés, que perdieron la cima una semana atrás, se han recuperado a los pocos días en un duelo que marcó el regreso de Pedri a la cancha después de la lesión que lo dejó sin actividad.

Fueron días complicados en el Barcelona luego de la goleada ante el Atlético de Madrid y la derrota ante el Girona. Ahora, el equipo de Hansi Flick ha cambiado la cara y se ha reencontrado con el gol y la victoria.

Un tanto de Marc Bernal en los primeros minutos de juego dieron la tranquilidad necesaria a los culés para trabajar el partido durante el resto del tiempo regular.

Antes de que finalizara la primera mitad, Frenkie de Jong puso el 2-0 luego de impactar dentro del área un centro de Joao Cancelo, para poner cuesta arriba el encuentro para los visitantes.

El momento del retorno de Pedri: pic.twitter.com/yC7wTrKGB3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 22, 2026

El Levante tuvo algunas aproximaciones, sobre todo una de mucho peligro en la primera mitad que hubiera significado el empate si Joan García no se hubiera empleado a fondo para evitar la caída de su arco.

A 10 minutos del final, Fermín López marcó un golazo, que incluso le fue reconocido por Lamine Yamal para llegar a cinco tantos en la temporada y poner el 3-0 definitivo del encuentro.

Con este resultado, los culés llegan a 61 puntos, uno más que el Real Madrid que esta semana tendrá un examen complicadísimo cuando enfrente al Benfica en el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League.