Al Real Madrid le duró poco el gusto; el Barcelona, nuevamente líder
El equipo culé derrotó al Levante y recuperó la cima de La Liga
El Barcelona ha recuperado el liderato de La Liga, luego de la derrota del Real Madrid ante el Osasuna y la victoria del equipo culé por 3-0 sobre el Levante.
Los culés, que perdieron la cima una semana atrás, se han recuperado a los pocos días en un duelo que marcó el regreso de Pedri a la cancha después de la lesión que lo dejó sin actividad.
Fueron días complicados en el Barcelona luego de la goleada ante el Atlético de Madrid y la derrota ante el Girona. Ahora, el equipo de Hansi Flick ha cambiado la cara y se ha reencontrado con el gol y la victoria.
Un tanto de Marc Bernal en los primeros minutos de juego dieron la tranquilidad necesaria a los culés para trabajar el partido durante el resto del tiempo regular.
Antes de que finalizara la primera mitad, Frenkie de Jong puso el 2-0 luego de impactar dentro del área un centro de Joao Cancelo, para poner cuesta arriba el encuentro para los visitantes.
El Levante tuvo algunas aproximaciones, sobre todo una de mucho peligro en la primera mitad que hubiera significado el empate si Joan García no se hubiera empleado a fondo para evitar la caída de su arco.
A 10 minutos del final, Fermín López marcó un golazo, que incluso le fue reconocido por Lamine Yamal para llegar a cinco tantos en la temporada y poner el 3-0 definitivo del encuentro.
Con este resultado, los culés llegan a 61 puntos, uno más que el Real Madrid que esta semana tendrá un examen complicadísimo cuando enfrente al Benfica en el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League.
