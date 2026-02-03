Barcelona es el primer invitado a las semifinales de la Copa del Rey

Oscar Sandoval

Barcelona venció 2-1 a Albacete que cayó con honores y clasificó a las semifinales de la Copa del Rey, sigue defendiendo el título y conocerá a su rival en el sorteo del próximo viernes. El boleto a la final lo disputará a ida y vuelta.

Barcelona enfrentó a un equipo motivado que peleó con sus armas y al que condenaron sus propios errores. Hans Flick le dio la seriedad al duelo para no sufrir una sorpresa y el sello del equipo rindió frutos después de 39 minutos.

Los visitantes presionaron la salida de Albacete y recuperaron la pelota en campo contrario, Marcus Rashford combinó con Frenkie de Jong quien tomó el control de la jugada para habilitar en el otro sector a Lamine Yamal quien definió de primera dentro del área.

Albacete fue precavido para intentar seguir en la batalla, pero Ronald Araujo apareció en el área al 56 en un tiro de esquina y lo dejó herido. El honor del conjunto ‘Manchego’ salió a relucir y Javi Moreno encendió la llama de la esperanza luego de anotar el 2-1 a tres minutos del final.

Los locales se jugaron el todo por el todo, sin embargo, sus armas no fueron suficiente y terminaron cayendo con la cara en alto respaldados por su público que los mantuvo en pie ante Barcelona que hizo buenos los pronósticos para avanzar a semifinales.