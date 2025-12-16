Aitana Bonmatí, elegida como The Best por tercer año consecutivo

Karla Villegas Gama

Aitana Bonmatí revalidó su título como la Mejor Jugadora en los Premios The Best de la FIFA, convirtiéndose en la única mujer que ha levantado el trofeo en tres ocasiones.

La jugadora del Barcelona superó en las votaciones a Sandy Baltimore y Nathalie Björn, ambas del Chelsea y ganadoras de la Champions League.

Durante la temporada, Bonmatí ganó la Primer División, la Copa del Reina y la Supercopa de España y clasificó a la final de la Champions con el Barcelona; además, consiguió el segundo lugar en la Eurocopa, con España.

Con su club participó en 44 encuentros y marcó 15 veces; mientras que con la ‘Roja’ alineó 11 veces y logró 3 goles.