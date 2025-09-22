Aitana Bonmatí hace historia y se lleva su tercer Ballon d'Or al hilo

Karla Villegas Gama

Aitana Bonmatí hizo historia y se llevó su tercer Ballon d’Or consecutivo, al que ninguna mujer había logrado y que la pone con Lionel Messi como los únicos jugadores que han conseguido repetir tres veces al hilo.

La futbolista del Barcelona se impuso a Mariona Caldentey, quien ganó la Champions League con el Arsenal y con quien comparte vestidor en la Selección Española que llegó a la final de la Eurocopa.

Aitana Bonmatí, three times in a row! Can you believe it? 🤯#ballondor pic.twitter.com/qT53wjKiSV — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Bonmatí se ha convertido en el corazón del cuadro catalán, así como de la ‘Roja’, con desbordes de primer nivel y anotaciones que han sido fundamentales en el éxito de ambos conjuntos.

En la temporada 2024/25, ganó la Primera División, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

En lo individual, fue elegida Jugadora de la Temporada de la Champions League y Jugadora Más Valiosa de la Eurocopa.