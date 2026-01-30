Serena Williams ya puede competir en la WTA

Reuters

Serena Williams ha sido incluida en la lista de elegibles para volver al tenis a partir del 22 de febrero por el organismo de control antidopaje del deporte (ITIA, por sus siglas en inglés), aunque aún no está claro si la 23 veces campeona de Grand Slam volverá al circuito femenino.

La tenista de 44 años causó sorpresa a finales del año pasado al reincorporarse al grupo de control antidopaje del tenis, aunque en ese momento negó que esa decisión significara que se estuviera preparando para volver al deporte que dominó durante casi dos décadas.

El mes pasado reavivó los rumores al eludir las preguntas sobre un posible regreso durante su aparición en el programa Today de la NBC.

La WTA no respondió a una solicitud de comentarios.

Williams, que ganó su último título del Grand Slam en individuales en 2017, no ha competido desde el Abierto de Estados Unidos de 2022.