Serena Williams aviva los rumores sobre su regreso

Serena Williams dejó al mundo del tenis especulando sobre un posible regreso después de que, durante una aparición televisiva que dejó más preguntas que respuestas, eludiera con tono jocoso los cuestionamientos sobre su reincorporación al programa de controles antidopaje de este deporte.

La 23 veces campeona de Grand Slam llamó la atención el pasado diciembre cuando se reincorporó al programa de controles antidopaje del tenis, aunque en ese momento negó que esa decisión significara su regreso al deporte que dominó durante casi dos décadas.

Pero sus evasivas respuestas durante una aparición el miércoles en el programa "Today" de la NBC reavivaron las especulaciones.

Cuando se le preguntó directamente si volver a participar en el programa de controles era un precursor de su regreso al tenis, Williams eludió la pregunta con su característico estilo.

"¿En serio? ¿Me preguntas eso en el programa Today? Dios mío", respondió.

Presionada para que diera una respuesta más clara, Williams, de 44 años, continuó: "Toda la gente de su set se está riendo. Esto es una distracción. Nos están distrayendo (...) solo me estoy divirtiendo y disfrutando de mi vida en este momento".

El entrevistador insistió diciendo: "Pero eso no es un sí ni un no", a lo que Williams respondió: "Eso no es un sí ni un no. No lo sé, voy a ver qué pasa".

A continuación, añadió: "Tengo dos hijos. Soy mamá a tiempo completo. Cuando rellené un formulario el otro día, en el apartado de ocupación puse: ama de casa".

La críptica entrevista se convirtió en tema de conversación en el Abierto de Australia el jueves, donde se pidió a algunas de las mejores tenistas del mundo que opinaran sobre el posible regreso de Williams.

"Si quiere volver, es su decisión. Será divertido verla de nuevo en el tour", dijo el jueves la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, tras clasificarse para la final de Melbourne. "Tiene personalidad y es divertida. Será genial".

La ucraniana Elina Svitolina, que perdió ante Sabalenka en la semifinal, también dijo que daría la bienvenida a Williams.

"Bueno, creo que sería increíble para el deporte, sin duda", dijo Svitolina.

"Es una gran campeona y ha conseguido mucho, ha hecho mucho por nuestro deporte y ha sido una inspiración para las mujeres de todo el mundo. Así que va a ser una gran historia, sin duda".