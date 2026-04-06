Publicación: lunes 6 de abril de 2026

EFE

Romelu Lukaku sabe que "habrá consecuencias" por quedarse en Bélgica

El Napoli se mantiene transparente con su delantero.

El italiano Giovanni Manna, director deportivo del Napoli, afirmó este lunes que no están contentos con que el belga Romelu Lukaku haya decidido quedarse en Bélgica para continuar con su recuperación física, en vez de reincorporarse con el club, y aseveró que el delantero sabe "que habrá consecuencias".

Manna dijo al ser preguntado en DAZN por Lukaku antes del partido de este lunes contra el Milan:

"Nosotros habríamos querido gestionar la situación con él, habríamos querido hablarlo aquí en Napoli. No sucedió, no estamos contentos, pero el valor del respeto y la integridad del grupo vale más que cualquier otra cosa".

Inter gana cinco jornadas después en la Serie A; Romelu Lukaku lo despertó

Lukaku abrió el marcador a los 48 minutos
Primer gol de jugada por parte del belga en Serie A después de 253 días
El delantero amplió la ventaja al 76
Lautaro Martínez entró de cambio y selló la victoria
Primera victoria de Inter en el futbol italiano desde 4 de marzo
"En este momento hablar de esto es superfluo: Romelu no está, está en Bélgica, está trabajando y regresará, creo, dentro de una semana. Eso creo y espero. Y después veremos qué medidas tomar. Él sabe que habrá consecuencias".

Manna recalcó que, para él, la situación es "absolutamente clara":

"Romelu debía ir con la selección, tuvo un pequeño derrame muscular y, junto con sus fisioterapeutas y sus médicos en Bélgica, prefirió no jugar para poder entrena (...) Se quedó en Bélgica entrenando, contrariamente a la que era nuestra voluntad; nadie le prohibió ni le habría prohibido trabajar con sus fisioterapeutas o sus médicos, porque eso también está previsto en el convenio colectivo.

Napoli remontó a Lecce para asegurar el tercer lugar de la Serie A

Napoli 2-1 Lecce
Jamil Siebert marcó el 1-0 a favor de los visitantes a los tres minutos de juego
Napoli ganó 2-1 a Lecce que marcó un gol tempranero para obligar a los locales a venir de atrás
Rasmus Højlund consiguió el 1-1 a los 46 minutos de tiempo corrido
El danés llegó a 10 goles esta temporada en la Serie A
Højlund consiguió el 1-1 a los 46 minutos de tiempo corrido
Matteo Politano le dio vuelta al marcador tras marcar el 2-1 al 67
Napoli ganó 2-1 a Lecce que marcó un gol tempranero para obligar a los locales a venir de atrás
Los 'Azzurri' lo hicieron en la segunda parte y consiguieron tres puntos para afianzarse en la Serie A

Lukaku decidió permanecer en Bélgica para continuar con su recuperación física tras una temporada marcada por las lesiones. Aunque fue convocado por la Selección Belga, renunció a participar en los amistosos ante Estados Unidos y México para centrarse en su estado físico.

El Napoli le había solicitado que regresara para colaborar en su rehabilitación junto al cuerpo técnico encabezado por Antonio Conte, y valora apartar de manera definitiva al jugador después de que el delantero no se presentara al entrenamiento para el que estaba convocado el 31 de marzo de 2026.

El club informó en un comunicado entonces que se reserva el derecho de tomar medidas disciplinarias y de decidir si mantiene al jugador en el equipo.

El delantero aseguró públicamente que "jamás podría darle la espalda al Napoli" y explicó y argumentó que necesita estar "clínicamente al 100%" porque no lo ha estado en las últimas semanas, lo que también le ha pasado factura mentalmente.

Romelu Lukaku rescató a Napoli con su primer gol en la Serie A

Hellas Verona 1-2 Napoli
Rasmus Højlund adelantó a los visitantes luego de un cabezazo en el área a los dos minutos de juego
Noveno gol del danés esta temporada en la Serie A
Højlund cortó una racha de dos partidos sin marcar
Jean-Daniel Akpa-Akpro emparejó el compromiso al 64 y dejó a Napoli contra las cuerdas
Romelu Lukaku entró de cambio a los 73 minutos y marcó el gol del triunfo al 90+6
Primer gol del belga esta temporada en la Serie A

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