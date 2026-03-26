Publicación: viernes 27 de marzo de 2026

EFE

Romelu Lukaku en la cuerda floja con el Napoli

El delantero prefiere recuperar su forma física en Bélgica que regresar a su club.

La decisión del belga Romelu Lukaku de permanecer en Bélgica para continuar su preparación física suscitó tensión este viernes con su club, el Napoli, que no descarta excluirle de la plantilla el próximo partido si no regresa antes del martes.

El jugador, pese a estar convocado con Bélgica, se descartó de los partidos amistosos contra Estados Unidos y México para recuperar su forma física en Bélgica tras un año marcado por las lesiones.

"Romelu Lukaku no participará en los próximos partidos amistosos de los Diablos Rojos en Estados Unidos contra Estados Unidos y México. Romelu ha optado por concentrarse en el entrenamiento para optimizar aún más su condición física".

Romelu Lukaku rescató a Napoli con su primer gol en la Serie A

Hellas Verona 1-2 Napoli
Rasmus Højlund adelantó a los visitantes luego de un cabezazo en el área a los dos minutos de juego
Noveno gol del danés esta temporada en la Serie A
Højlund cortó una racha de dos partidos sin marcar
Jean-Daniel Akpa-Akpro emparejó el compromiso al 64 y dejó a Napoli contra las cuerdas
Romelu Lukaku entró de cambio a los 73 minutos y marcó el gol del triunfo al 90+6
Primer gol del belga esta temporada en la Serie A

Sin embargo, el atacante del club partenopeo, exjugador de equipos como el Chelsea, el Inter o la Roma, entre otros, no ha retomado la preparación con el Napoli que entrena Antonio Conte, su gran valedor a lo largo de su carrera.

La postura del club, que le había pedido que regresara para colaborar en su recuperación, según adelantaron medios italianos, es que, si no vuelve a Nápoles antes del martes, podría quedar fuera de la convocatoria para el partido del lunes 6 de abril frente al Milan.

El rendimiento de Lukaku se ha visto afectado por varias lesiones a lo largo de la presente temporada. El delantero belga sufrió en agosto de 2025 una lesión muscular de "alto grado" en el recto femoral del muslo izquierdo, que lo mantuvo varios meses de baja y le obligó a seguir un proceso de rehabilitación que ya desarrolló en Amberes (Bélgica).

Bélgica está destrozando a Liechtenstein... otra vez

Bélgica celebra su vuctoria (parcial) de 7-0 sobre Liechtenstein.
En septiembre, los 'Dioablos Rojos' vencieron 6-0 de visitante a esta misma selección, por lo que ya son 13 goles a favor y 0 en contra.
Hans Vanaken, Jeremy Doku (X2), Brandon Macehele, Alexis Saelemaekers y Charles De Ketelaere (X2), los goleadores.
Bélgica sigue celebrando en el Estadio Maurice Dufrasne.
Bélgica, clasificado directo al Mundial con 18 puntos, mientras que Liechtenstein no sumó un solo punto en esta fase de la eliminatoria.
Así una nueva goleada de los belgas ante Liechtenstein.
Así una nueva goleada de los belgas ante Liechtenstein.

Tras más de dos meses alejado de los terrenos de juego, regresó progresivamente a los entrenamientos a finales de octubre y en diciembre de 2025 volvió a trabajar con el grupo, después de casi cuatro meses fuera.

Ya en 2026, acumula solo 48 minutos repartidos en seis partidos entre todas las competiciones, aunque logró marcar su primer gol del curso el 28 de febrero ante el Hellas Verona en la Serie A, clave para dar la victoria y asentar al equipo en la tercera plaza, de Champions League.

Bélgica no selló su pasaje al Mundial 2026

Kazajistán 1-1 Bélgica
Los 'Diablos Rojos' necesitaban los tres puntos para sellar su boleto al Mundial 2026
Kazajistán se adelantó en el marcador a los 9 minutos
Bélgica mantuvo el invicto luego de sumar cuatro victorias y tres empates
Bélgica empató 1-1 con Kazajistán cuando necesitaba los tres puntos para clasificar a la próxima Copa del Mundo
Kazajistán 1-1 Bélgica
Los 'Diablos Rojos' necesitaban los tres puntos para sellar su boleto al Mundial 2026
Hans Vanaken anotó el gol del empate al 48
Bélgica tendrá una nueva oportunidad de clasificar a la Copa del Mundo el próximo martes ante Liechtenstein

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