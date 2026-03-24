Romelu Lukaku baja de Bélgica ante Estados Unidos y México

Redacción FOX Deportes

Romelu Lukaku, máximo goleador de Bélgica, se bajó de la gira por Estados Unidos de esta semana y se perderá los partidos de preparación para el Mundial en Atlanta y Chicago contra Estados Unidos y México, respectivamente.

Romelu Lukaku will not take part in the upcoming Red Devils friendlies in the US against the United States and Mexico.



Romelu has chosen to focus on training to further optimize his physical condition. The KBVB respects his decision and wishes him the best of luck. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 24, 2026

Lukaku, de 32 años, que ha marcado un récord de 89 goles en 124 partidos internacionales, ha decidido centrarse en su preparación física y no jugará el sábado contra Estados Unidos y el otro amistoso agendado contra México el 31 de marzo.

"Romelu prefiere entrenar durante los próximos días con el objetivo de optimizar aún más su preparación física", dijo la Real Asociación Belga de Fútbol en un comunicado el martes.

Lukaku ha sufrido varias lesiones esta temporada y ha jugado muy poco con su club, el Nápoles.

Su último partido con la selección fue la victoria por 4-3 sobre Gales en la fase de clasificación para el Mundial, disputada en Bruselas en junio, en el que marcó un gol. Se perdió los seis siguientes partidos internacionales de Bélgica.