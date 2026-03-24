México espera más de 5 millones de turistas para el Mundial 2026

EFE

México busca convertir la Copa del Mundo 2026 en una plataforma de proyección económica, turística e industrial con un alcance superior al de las ediciones de Rusia 2018 y Catar 2022.

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, sostuvo que el torneo en Norteamérica tendrá una dimensión inédita y citó proyecciones de la FIFA, según las cuales el ciclo económico será un 80 % mayor que el de Rusia y un 70 % superior al de Catar, lo que, dijo, anticipa un "peso económico" de otra magnitud para México como una de las tres sedes.

Añadió que la inversión asociada al Mundial en el país se estima en unos 3 mil millones de dólares y señaló que solo la reinauguración del Estadio Azteca en Ciudad de México representa casi 300 millones de dólares, una apuesta que, aseguró, dará viabilidad al futbol mexicano durante los próximos 30 años.

El dirigente también destacó el potencial de exposición global del torneo y recordó que solo el partido inaugural de Catar fue visto por unas 4.000 millones de personas y estimó que el primer encuentro del Mundial de 2026 podría alcanzar los 6.000 millones de espectadores.

El Estadio Azteca se 'adorna' a 86 días del Mundial

La campaña fue presentada por la Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la FMF como un esfuerzo conjunto para promover, antes y durante la justa mundialista, bienes y servicios de empresas con operación en México.

Al tiempo, participan 27 compañías de distintos sectores, incluso algunas competidoras directas, con el objetivo de alentar el consumo de bienes fabricados en el país, proteger empleos y fortalecer las cadenas de valor.

Además, la campaña se difundirá entre abril y julio en televisión, radio, anuncios exteriores y medios digitales.

El presidente del CCE, José Medina Mora, dijo que el sector empresarial respalda la iniciativa porque reconoce el talento productivo del país y fortalece las cadenas de valor.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, vinculó esa estrategia con el potencial turístico del torneo.

Dijo que México espera más de cinco millones de turistas y seis millones de visitantes durante el Mundial, prevé un crecimiento del 44 % en el turismo entre el 11 de junio y el 19 de julio.