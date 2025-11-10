Antonio Conte se mantiene al frente del Napoli

Redacción FOX Deportes

Napoli arrancó la temporada de forma prometedora, liderando la Serie A, pero poco a poco se ha ido diluyendo y los rumores sobre la salida de Antonio Conte no cesan.

Sin embargo, el presidente del club, Aurelio Di Laurentiis, ha rechazado que el técnico haya dimitido. En una serie de mensajes publicados en X, el directivo aseguró:

“Estoy orgulloso de tener a mi lado, y al lado del Napoli y de los jugadores, a un verdadero hombre como Antonio Conte, capaz de sacrificar cada segundo de su vida por su profesión, con extrema generosidad y dedicación”.

Sobre la información que ronda diversos medios de comunicación se limitó a decir que “es un cuento de hadas” y que las redes sociales, aunque útiles para compartir información e ideas, “no siempre son correctas ni dignas de ser compartidas”.

Los ‘Azzurri’ marchan en cuarto lugar de la liga italiana y el sitio 24 de la tabla general de la Champions League.