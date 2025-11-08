Napoli tropezó ante Bologna e Inter se saborea el liderato de la Serie A

Oscar Sandoval

Bologna le podría dar un cambio de rumbo a la Serie A después de vencer 2-0 a Napoli que sumó un punto de los últimos seis, la derrota deja al conjunto napolitano en la segunda posición de la tabla con riesgo de seguir cayendo porque falta que jueguen Inter y Roma.

Nápoles sufrió una dolorosa derrota y recibió un golpazo luego de caer ante Bologna que ganó con total merecimiento. La ausencia de futbolistas como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku condicionan a los ‘Azzurri’ que dependen del mediocampo para marcar goles porque Rasmus Hojlund acumula tres partidos en blanco.

Los locales jugaron un partido inteligente y controlaron a un rival sin conexión para ir llevando el compromiso al lugar donde les convenía, la primera mitad terminó con el resultado inicial, sin embargo, lograron imponerse con autoridad en el segundo acto.

Thijs Dallinga se anticipó a su marca y remató de primera con el exterior para vencer a Vanja Milinkovic Savic a los 50 minutos.

Bolonia siguió superando a un Napoli sin respuesta y consiguió el 2-0 en un córner con un cabezazo de Jhon Lucumí.

La Serie A vive un gran momento con cinco equipos peleando por el liderato, uno de ellos Bologna que confirmó el bajón futbolístico del campeón que tendrá el parón internacional para recargar las pilas.