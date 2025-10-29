Kevin De Bruyne fue operado con éxito

Redacción FOX Deportes

Kevin De Bruyne ya pasó por el quirófano para tratar la lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que sufrió en la Jornada 8 de la Serie A.

El Napoli informó que la cirugía se realizó en Amberes, Bélgica y dio el parte médico del mediocampista:

“La operación transcurrió sin problemas. De Bruyne, quien contó con la asistencia del jefe del cuerpo médico del Napoli, el Dr. Raffaele Canonico, durante la intervención, comenzará ahora la primera fase de rehabilitación postoperatoria”.

El club no informó el tiempo de baja del belga, pero este tipo de lesiones suelen tomar entre tres y cuatro meses para sanar, por lo que De Bruyne podría reaparecer a finales de febrero.