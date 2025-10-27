Kevin De Bruyne le dice adiós al 2025 y Napoli podría reforzarse en el mercado invernal

Oscar Sandoval

La victoria de Napoli sobre Inter dejó huellas en el conjunto napolitano que perderá a Kevin De Bruyne lo que resta del 2025 y el inicio del 2026 luego de confirmarse una lesión en el muslo derecho, una baja sensible para el líder de la Serie A que podría buscar un mediocampista en el próximo mercado invernal.

GOOOAAAL! Kevin De Bruyne from the spot!💪💙#NapoliInter 1-0pic.twitter.com/QaJzDgkk0t — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) October 25, 2025

Napoli informó que “Tras la lesión sufrida durante el partido contra Inter, Kevin De Bruyne se sometió a exámenes médicos que revelaron una lesión de alto grado en el bíceps femoral del muslo derecho” y añadió que el mediocampista de 34 años “ha comenzado su proceso de recuperación”.

La agencia EFE señala que “este tipo de lesiones conllevan a una pausa de al menos tres meses” y asegura que el belga “no podrá jugar hasta inicios de 2026”.

Nápoles podría acudir al mercado para reforzar el mediocampo luego de las lesiones de Stanislav Lobotka y De Bruyne que se sumarán a la baja de Frank Zambo Anguissa quien disputará la Copa Africana entre diciembre y enero dejando a Antonio Conte con lo mínimo para una de las partes más importantes del campeonato.