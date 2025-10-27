Oscar Sandoval
Kevin De Bruyne le dice adiós al 2025 y Napoli podría reforzarse en el mercado invernal
Napoli confirmó que el mediocampista sufrió una lesión grave ante Inter
La victoria de Napoli sobre Inter dejó huellas en el conjunto napolitano que perderá a Kevin De Bruyne lo que resta del 2025 y el inicio del 2026 luego de confirmarse una lesión en el muslo derecho, una baja sensible para el líder de la Serie A que podría buscar un mediocampista en el próximo mercado invernal.
Napoli informó que “Tras la lesión sufrida durante el partido contra Inter, Kevin De Bruyne se sometió a exámenes médicos que revelaron una lesión de alto grado en el bíceps femoral del muslo derecho” y añadió que el mediocampista de 34 años “ha comenzado su proceso de recuperación”.
La agencia EFE señala que “este tipo de lesiones conllevan a una pausa de al menos tres meses” y asegura que el belga “no podrá jugar hasta inicios de 2026”.
Nápoles podría acudir al mercado para reforzar el mediocampo luego de las lesiones de Stanislav Lobotka y De Bruyne que se sumarán a la baja de Frank Zambo Anguissa quien disputará la Copa Africana entre diciembre y enero dejando a Antonio Conte con lo mínimo para una de las partes más importantes del campeonato.
