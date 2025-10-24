Dominio y polémica en el triunfo del Napoli

EFE

El Napoli doblegó este domingo al Inter de Milán 3-1 y recuperó el liderato en el Diego Armando Maradona tras 90 minutos de tensión, de polémica por un más que dudoso penal que convirtió Kevin De Bruyne y una segunda parte arrolladora de Scott McTominay, autor de un golazo que encarriló la feliz noche 'partenopea'.

Otro reencuentro entre Antonio Conte con el pasado, con el Inter de Milán. Cuentas pendientes por lo sucedido la pasada campaña, con el Nápoles y los 'nerazzurri' peleando por el título hasta la última jornada. La inevitable tensión desembocó en un enfrentamiento verbal entre Lautaro y el propio Conte. Nada bonito salió de sus bocas, partes íntimas mencionadas. Recordó a alguna bronca que tuvieron en el pasado, cuando compartían banquillo.

Al final el que salió reforzado de este duelo entre contendientes fue el Nápoles, necesitado de una victoria tras las derrotas consecutivas ante Torino y PSV. Líder otra vez de la Serie A pese al pesimismo de Conte en Eindhoven. "Va a ser una temporada complciada", dijo.

No superó con facilidad al equipo con el que ganó un 'Scudetto' en 2021. Lo hizo, de hecho, con mucha polémica por un penalti muy protestado por los interistas. El leve contacto entre Mkhitaryan y Di Lorenzo a la media hora desató la ira 'nerazzurra'. También el 'modus operandi' que llevó al penalti. Porque el árbitro no lo señaló directamente, fue el asistente. Y porque el VAR, después, intervino pero no desdijo al colegiado pese a la suavidad de una acción que hace tiempo no se pita en el fútbol.

El entramado se cobró dos jugadores. Primero a Mkhitaryan, sustituido por lesión en lo que significó la vuelta de Zielinski al Maradona. Y después a Kevin De Bruyne. Lanzó el belga, convirtió y se lesionó. No podía apoyar el pie, tocándose la parte trasera de su muslo. Como Lukaku en su día, que leva fuera desde principios de temporada. No fueron buenas señales.

El gol encajado y la manera en la que se desarrolló enfadó al Inter. Reaccionó por orgullo. Le funcionó, tomó el pulso al duelo y empezó a dominar. Pero la madera evitó su remontada. Bastoni y Dumfries, ambos de cabeza, rozaron la remontada. El Nápoles celebró el descanso.

Reestructuró Conte en el intervalo. La ausencia de De Bruyne, evidentemente, liberó a un McTominay que pide a gritos no volver a estar escorado en banda. Es el precio que paga el Nápoles por la titularidad de De Bruyne. Quizá demasiado caro viendo el rendimiento del escocés, que fue por vez primera el McTominay de la pasada campaña, en la que fue MVP.

Ni 10 minutos tardó en romper al espacio, en mirar puerta y fusilar a Sommer, incapaz ante el misil que sacó el '8' del Nápoles, jugador histórico en la ciudad. Balón botando tras el pase de Spinazzola, golazo de McTominay. Ahí el Nápoles agarró una victoria que se tambaleó solo con el penalti de Buongiorno por mano. Calhanoglu, especialista, recortó distancias.

Pero el Nápoles ya había superado el vértigo inicial. Ya estaba a otra velocidad. Y el Inter demasiado noqueado tras el segundo gol recibido. En el 66, la fuerza personificada, la potencia en futbolista, colocó el 3-1 definitivo. Anguissa se cocinó en la frontal del área un disparo que desató la fiesta. El Nápoles batió al Inter. Conte a Lautaro. El vigente campeón respondió a las dudas. Retomó el liderato en el Maradona. Vuelve a soñar con hacer algo grande.