Los 5 momentos que marcaron la Jornada 8 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Pisa consiguió un valioso empate en su visita al Milan, lo que significó la tercera ocasión en la historia que igualan frente a los ‘Rossoneri’, anteriormente lo consiguieron en 1983 y 1989

Antonio Conte dirigió su partido #46 al frente del Napoli en la victoria sobre Inter y con ello llegó a 100 puntos con los ‘Azzurri’, una hazaña que ya había conseguido dos veces en su carrera, cuando estuvo a cargo de la Juventus y del Inter.

Jamie Vardy anotó el gol del Cremonese en el empate con Atalanta y en el camino se convirtió en el futbolista más longevo en hacer un tanto con los ‘Grigiorossi’, a los 38 años y 287 días.

Desde el inicio del año calendario, la Roma ha ganado 12 partidos como visitante y mantenido su arco sin goles en 9 de ellos, más que cualquier otro equipo de las cinco grandes ligas de Europa.

Juventus cayó por la mínima ante la Lazio, lo que significó su cuarto partido al hilo sin anotar un gol, algo que no sucedía desde 1991. Además, marcó el fin de la era Igor Tudor con los ‘Bianconeri’.