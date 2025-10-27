La Juventus corre a su entrenador Igor Tudor

Héctor Cantú

La racha de ocho partidos consecutivos sin victoria ha sido motivo suficiente y necesario para que la Juventus tomara la decisión de separar de su puesto al entrenador Igor Tudor.

A través de un comunicado, el equipo italiano ha tomado la decisión de separar del banquillo a Tudor y su equipo de trabajo.

"La Juventus FC anuncia que hoy ha relevado a Igor Tudor de sus funciones como entrenador del primer equipo masculino, junto con su personal", dijo el club italiano en un comunicado”, se lee en el mensaje.

Ha sido una semana fatídica para el equipo de la Vecchia Signora que perdió dos partidos en una semana por la mínima diferencia; primero ante el Real Madrid en UEFA Champions League y después ante la Lazio en la Serie A.

Lo más preocupante es que el equipo se quedó sin gol, pues en los últimos cuatro cotejos, no anotó.

Juventus y Roma presentaron su nuevo jersey ¿Cuál se ve mejor?

A partir de este momento y de manera interina, Massimiliano Brambilla será quien ocupe el lugar de entrenador para los siguientes compromisos.

La Juventus jugará a media semana ante el Udinese y tres días después viajará para confrontarse con el Cremonese.