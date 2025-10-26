La Lazio hace más crítica la crisis de la Juventus

Héctor Cantú

La Juventus está sumido en una seria crisis de resultados que ha quedado agravada luego de caer por la mínima diferencia ante la Lazio en el cierre de la octava jornada en el futbol italiano.

Un tempranero gol de Toma Basic a los 9 minutos fue suficiente para que el equipo de casa se quedara con los tres puntos y enviara, al cuadro bianconeri, a la octava posición.

Hay mucha preocupación y presión en la Juventus, sobre todo porque a media semana, en UEFA Champions League, el equipo también terminó por caer por el mismo resultado.

Con este resultado, son 3 derrotas consecutivas y una seguidilla de 7 partidos sin ganar, por lo que las alarmas están más que encendidas en el equipo Juventino.

A pesar de que Vlahovic y Yildiz intentaron cambiar el curso de esta historia, el orden de la Lazio en la parte de atrás les permitió salir vivos de este duelo.

Igor Tudor, entrenador de la Juventus, ha quedado en una posición donde peligra su continuidad como estratega luego del mal resultado de su equipo.

La Juventus volverá a la actividad profesional a media semana cuando se enfrente al Udinese, un duelo donde los tres puntos son obligados para recoponer un rumbo que, parece perdido.