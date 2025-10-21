Una Juventus en decadencia total enfrentará al Real Madrid

EFE

El Juventus Turín, que este miércoles visita el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid en Liga de Campeones, llega al importante choque con un problema gigante en defensa por la baja del brasileño Gleison Bremer y con una dependencia exagerada del turco Kenan Yildiz para generar peligro en ataque.

Los dos empates en las dos primeras jornadas de competición europea, ante Dortmund y Villarreal, obligan a la 'Juve' a reaccionar en su viaje a Madrid. La reciente derrota ante el Como 1907 volvió a poner de manifiesto los problemas de un equipo que, sin Bremer, es mucho más débil, menos agresivo en acciones a balón parado y sin un líder defensivo.

El central brasileño, de 28 años, vive un calvario en su rodilla izquierda. No pudo apenas jugar la pasada temporada por una rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en Liga de Campeones ante el Leipzig, el 2 de octubre de 2024, justo un año antes de esta nueva lesión en el menisco.

Con él en el campo, la 'Juve' es mucho más sólida. Es un equipo que da la sensación de ser difícil de atacar, protegido en el juego aéreo por su poderío, en espacios cortos por su corpulencia y en espacios abiertos por su capacidad de repliegue. Defensor total que, en el Bernabéu, será una ausencia gigante para un Igor Tudor que se juega el puesto tras los últimos resultados.

La defensa de tres asoma como la posibilidad más verosímil para intentar sacar un resultado positivo en la casa blanca. Con Kalulu, Bremer y Kelly como integrandes. Los carrileros, encargados de frenar el talento del Real Madrid y de acompañar en ataque serán Joao Mario y Andrea Cambiaso.

Si existe una única certeza es esta 'Vecchia Signora', es la presencia de Yildiz en el perfil izquierdo. El turco, indiscutible para técnico y afición, se ha convertido en un referente, nombrado heredero de Alessandro Del Piero por sus continuas similitudes, como el gol idéntico que marcaron ambos al Borussia Dortmund, con 30 años de diferencia entre el primero (1995) y el segundo (2025).

Yildiz es el goleador más joven de la historia del club italiano en la 'Champions', autor de un tanto con 19 años y 136 días que superó el propio récord de Del Piero.

Dos goles y cuatro asistencias en lo que va de temporada avalan su cartel de estrella en Italia, en una batalla constante de comparaciones con el argentino Nico Paz, jugador del Como.

Y su nivel de confianza, su capacidad de ser determinante en los momentos clave, le colocan siempre como la primera opción a la que sus compañeros se agarran en el campo. Todos los balones de peligro pasan por sus pies. Cada vez que la 'Juve' se ahoga atrás, la solución es Yildiz. Y en los momentos en los que el balón quema, el balón siempre llega rápido a sus pies.

En el Santiago Bernabéu, en todo un clásico europeo, entre urgencias de un equipo obligado a ganar y bajas de renombre como la de Bremer, Yildiz asoma como el mayor argumento de la 'Vecchia Signora' para optar a una victoria que pueda cambiar su dinámica.