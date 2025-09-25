Juventus empató con Atalanta y el punto les sirve de poco en la Serie A

Oscar Sandoval

Juventus y Atalanta empataron a un gol en un partido intenso con emociones que ninguno de los dos pudo ganar, los locales tuvieron que venir de atrás para rescatar un punto, pero el resultado les sirve de poco porque Napoli podría escaparse a cuatro puntos si derrota a Milan.

Los grupos se van haciendo compactos y se van delimitando las diferentes zonas de la tabla después de cinco jornadas en la Serie A, en la parte alta, el campeón tiene la posibilidad de alejarse porque el conjunto ‘Bianconeri’ ya perdió cuatro puntos tras igualar con ‘La Dea’.

Juventus superó a los visitantes durante el primer cuarto de hora, pero Marco Carnesecchi apareció para mantener a Atalanta en el partido y el poste dejó ahogado otro grito de gol en la grada que se quedó en silencio al 45+1 cuando Kamaldeen Sulemana adelantó al equipo de Bérgamo.

‘La Dea’ no pudo aumentar la ventaja y los cambios revolucionaron a la ‘Juve’. Juan David Cabal ingresó al 76 tras la lesión de Bremer y marcó el empate al 78. Todo se puso a favor de los locales luego de la expulsión de Marten de Roon a 10 minutos del final, pero no pudieron resolver el crucigrama y terminaron repartiendo puntos.