Los 5 momentos de la Jornada 10 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Con su gol frente a Atalanta, Nicolò Zaniolo llegó a 3 tantos en 8 partidos, más de lo que marcó en toda la campaña anterior.

El empate sin goles entre Napoli y Como significó la primera ocasión que los ‘Azzurri’ no marcan en el Estadio Maradona desde diciembre de 2024, cuando cayeron frente a la Lazio.

Filip Kostic se apuntó el segundo gol más rápido de la Juventus como visitante, tras abrir el marcador en el minuto 1 con 25 segundos en el partido frente a Cremose. Nicola Legrottaglie tiene el récord desde abril de 2008, con su tanto a los 46 segundos frente al Atalanta.

Por primera vez en 24 años, la Fiorentina registra 6 derrotas en los primeros 10 partidos de la temporada. Es la segunda ocasión en la carrera de Stefano Pioli que no gana en 10 encuentros al hilo.

Paulo Dybala falló su primer penal como jugador de la Roma. El argentino erró su cobro #19 desde que llegó al equipo y que pudo significar el empate frente al Milan.