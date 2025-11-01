Napoli empató y dejó el liderato de la Serie A en el aire

Oscar Sandoval

Napoli no pudo con Como y rescató un punto gracias a un penal atajado por Vanja Milinkovic Savic a Álvaro Morata que pudo cambiar el partido, el punto le sirve de poco a los ‘Azzurri’ que pusieron en riesgo el primer lugar porque si Roma derrota a Milan se convertirá en líder de la Serie A.

Como mereció más después de la primera parte en la que fue superior a los locales, dejó escapar la victoria luego de fallar un penal y al final trabajó el resultado. La segunda mitad fue cerrada y ninguno de los dos equipos fue capaz de romper el 0-0.

Napoli comienza a resentir las bajas en mediocampo y en el ataque, le costó generar peligro y en esta ocasión no apareció Zambo Anguissa quien se ha convertido en figura, ese papel fue para el portero serbio quien le atajó un penal a Morata a los 26 minutos.

Como mantuvo el invicto como visitante, no cae desde el 30 de agosto y suma 17 puntos que le reservan un lugar en la zona europea, mientras que los napolitanos deberán esperar que Milan les haga un favor para seguir en la cima porque si Roma suma gana se robará el liderato del futbol italiano.