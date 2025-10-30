Los 5 momentos de la Jornada 9 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Vanja Milinkovic-Savic fue monumental en el triunfo del Napoli, pues le detuvo un penal al Lecce, lo que significa que ha rechazado las últimas 5 penas máximas a las que se ha enfrentado.

Ademola Lookman es el peor verdugo del Milan. Con su el tanto del empate en el Stadio di Bergamo, se convirtió en el jugador que más goles le ha hecho a los ‘Rossoneri’ como local.

La Roma ha tenido un arranque de ensueño, ganando siete de sus primeros nueve duelos del torneo, algo que no sucedía desde 2017.

Kenan Yildiz consiguió su gol #11 en la Serie A y con ello igualó a Paul Pogba como el futbolista de la Juventus con más tantos en la liga antes de cumplir 21 años.

Hakan Çalhanoglu está desatado, en los últimos 7 partidos ha marcado 5 goles, la misma cifra que logró en sus últimos 29 encuentros.