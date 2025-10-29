Inter ganó y le arrebató el tercer lugar de la Serie A a Milan

Oscar Sandoval

Inter derrotó 2-0 a Fiorentina y volvió a la senda de la victoria para colocarse en el tercer puesto de la Serie A a tres puntos de Napoli y Roma que mandan con 21 unidades. La victoria significó la quinta derrota del conjunto ‘Viola’ que sigue sin ganar después de 9 jornadas.

Inter dejó al borde del abismo a Stefano Pioli quien llegó al duelo de este miércoles cuestionado y con la obligación de ganar para mantenerse al frente de la ‘Fiore’, el respaldo al técnico no llegó sobre el terreno de juego y parece que tiene las horas contadas luego de la caída en Milan.

El conjunto ‘Nerazzurri’ tardó en encontrar el camino a la victoria porque David De Gea tapó todo lo que llegó a su portería, pero una vez que abrió el marcador en la segunda mitad se adueñó del partido.

Hakan Çalhanoglu anotó el 1-0 a los 66 minutos con un disparo de media distancia que terminó con la imbatibilidad de De Gea y echó abajo el ánimo de los visitantes.

Petar Sučić aumentó la ventaja al 71 con un golazo en una jugada individual dentro del área que significó su primer tanto con Inter en la Serie A.

Çalhanoglu puso el 3-0 definitivo a los 88 minutos desde el punto penal para colocar al conjunto ‘Nerazzurri’ en la pelea por el liderato del futbol italiano.