Napoli sufrió, pero venció a Lecce y aseguró el liderato de la Serie A

Oscar Sandoval

Napoli derrotó 1-0 a Lecce y consiguió su segunda victoria en fila para confirmarse como líder de la Serie A, el gol del triunfo lo anotó Frank Zambo Anguissa quien se disfrazó por segunda ocasión consecutiva de goleador para darle los tres puntos al campeón.

Nápoles tenía que ganar para evitar caerse de la cima del futbol italiano y sufrió para conseguir la victoria porque Lecce defendió y lo hizo bien. Le faltó lucidez al mediocampo de los napolitanos que extrañaron a Kevin De Bruyne y los locales se hicieron fuertes logrando llegar al descanso con el empate.

Lecce compitió de tú a tú, exigió al líder y dejó escapar la ventaja al inicio de la segunda mitad luego de fallar una pena máxima por medio de Francesco Camarda quien no engañó a Milinkovic Savic que se lanzó sobre la derecha para evitar la caída de su arco.

El partido estaba para cualquiera y el nerviosismo era evidente, pero Zambo Anguissa apareció en el área para terminar con la angustia y marcar la diferencia a favor de los ‘Azzurri’ que dormirán como líderes del ‘Calcio’ hasta el próximo sábado cuando enfrenten a Como.