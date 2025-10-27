La Serie A, dispuesta a jugar un partido oficial en Australia

EFE

La Serie A se mantiene firme en su decisión de disputar el Milan-Como 1907 en Australia el próximo mes de febrero pese a la cancelación del Villarreal-Barcelona en Miami, un caso que Luigi Di Siervo, director ejecutivo de la organización del fútbol italiano, calificó como "diferente".



La cancelación del duelo entre los clubes españoles no cambió la intención de la Serie A, que persigue el mismo objetivo de jugar un partido del campeonato doméstico lejos de sus fronteras, en este caso concreto apoyando su decisión en la imposibilidad del Milan de acoger esa jornada en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), que servirá para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

"Los dos equipos —Milan y Como— dieron su consentimiento y los 20 clubes de la Serie A también, a diferencia de lo que ocurrió en España, donde hubo una dinámica de confrontación interna. Aquí todos estuvieron de acuerdo: votó el Consejo Federal de la FIGC (Federación Italiana de Fútbol) y también obtuvimos la aprobación de la UEFA", explicó Di Siervo en una entrevista con 'Cronache di Spogliatoio'.



"Si analizamos el caso español, el argumento no es técnico. Allí se utilizó una técnica dilatoria: dejar pasar el tiempo hasta llegar tan cerca de la fecha del evento que ya no fuera posible llevarlo a cabo. Y ese es uno de los riesgos que tenemos. Pero lo que nosotros debemos hacer es tener claro el objetivo estratégico", añadió.



El director ejecutivo de la Serie A confirmó que para disputar el partido faltan solo 2 de las 7 autorizaciones necesarias: "Estamos a la espera de la respuesta de la Confederación Asiática, que debería pronunciarse en los próximos días. Después, solo faltaría la de la FIFA".



La intención de la Serie A, aprovechando la no disponibilidad de San Siro, es también la de internacionalizar el producto del fútbol italiano.

"Si le preguntas a un deportista si quiere pasar 20 horas en un avión para jugar un partido de fútbol de su liga, te dirá que es una locura. Si se lo preguntas a un entrenador que se juega el 'Scudetto' o el acceso a la 'Champions', también intentará resistirse. Si se lo preguntas a la gente, nadie quiere renunciar a la posibilidad de ir al estadio. Pero aquí se trata de si queremos el huevo hoy o la gallina mañana. Quien desarrolla un producto deportivo tiene la obligación de pensar a 5-10 años", atizó.



Y puso de ejemplo las ligas americanas: "Primer partido de la NBA en el extranjero: 1990, Tokio. ¿Qué hizo la NFL? Ciudad de México, 100.000 personas en 2005 para el partido. Hay que apuntar al objetivo más grande. Si queremos una liga internacional, hay que tener el valor de tomar decisiones impopulares que no partan de escuchar los instintos de los aficionados o de los jugadores que tienen un interés a corto o medio plazo".



"Desde el punto de vista técnico, tras un análisis profundo, no existen motivos para impedir la celebración de este partido. La sentencia sobre la Superliga deja claro que los organismos del fútbol —en particular en el caso de Italia, la FIFA y la UEFA— tienen una serie de derechos, pero también de deberes; es decir, no pueden impedir que se realicen determinados aspectos que no están prohibidos", recordó.



"Este partido que hoy todos perciben como un elemento de ruptura respecto al sistema, probablemente dentro de cinco años será recordado como algo menor, porque este tipo de cosas ya estarán normalizadas", comentó.



Además, Di Siervo, que aseguró que al Inter se le plantó la oportunidad, negó que el partido se juegue en Australia por un motivo económico.



"No es por dinero. Intentaremos ir a Australia —si se nos concede la autorización— únicamente porque allí existe una comunidad de personas que merecen ver al Milan lo mismo que los aficionados de la Curva Sur. Es más, cuanto más lejana es la relación, más debe ser cultivada", apuntó.



El Milan aglutina en Australia una gran comunidad de aficionados y ya jugó en los dos últimos veranos partidos de pretemporada.