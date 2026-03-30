Romelu Lukaku dejó plantado a Napoli

Oscar Sandoval

Romelu Lukaku está envuelto en la polémica una vez más luego de no presentarse a los entrenamientos con Napoli, fue convocado por Bélgica para la Fecha FIFA, pero se anunció su baja y debía reportarse con su club con el que intercambió mensajes en redes sociales.

Club statement 👇https://t.co/32QK8wgBHC — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) March 31, 2026

Lukaku corre el riesgo de que en Nápoles se tome la decisión de separarlo del plantel por tiempo indeterminado después de no cumplir con el acuerdo que tenía para trabajar a nivel físico en Bélgica y regresar este martes, sin embargo, Antonio Conte se quedó esperando.

El delantero publicó un mensaje en sus cuentas oficiales para “aclarar todo el asunto” sobre las lesiones que lo han frenado esta temporada y explicar que “nunca le daré la espalda a Napoli”.

El club sentenció al futbolista de 32 años al explicar que “se reserva el derecho de decidir si toma las medidas disciplinarias pertinentes” y no descartó que Lukaku quede fuera de la dinámica del equipo “de forma permanente”.