Antonio Conte ya conoce su sanción tras su expulsión ante Inter

Redacción FOX Deportes

Antonio Conte recibió dos partidos de sanción y una multa de 15.000 euros por haber insultado al equipo arbitral durante el encuentro de Serie A entre Inter y Napoli del pasado domingo.

Conte, ex entrenador del Inter, fue expulsado en el minuto 71 del partido, justo después de que el colegiado señalara el penalti que convirtió el turco Hakan Calhanoglu para colocar el momentáneo 2-1 en el marcador.

Su enfado provocó la intervención de sus colaboradores, quienes tuvieron que frenar al técnico cuando se encaró con el cuarto árbitro antes de pegar una patada a un balón e irse al túnel de vestuarios, donde continuó insultando al equipo arbitral designado.

"Dos jornadas de sanción y 15.000 euros de multa a Antonio Conte por: haber dirigido, en el minuto 26 de la segunda parte, expresiones ofensivas a los árbitros. Posteriormente, tras la notificación de la expulsión, golpear de manera intensa un balón y acercarse de forma intimidatoria al cuarto árbitro, protestando vehementemente y repitiendo de nuevo frases ofensivas, abandonando solo gracias a la intervención de sus colaboradores el terreno de juego", comunicó el Juez Deportivo de la Serie A.

Conte no estará en el banquillo para los duelos ante Parma de este miércoles y ante el Sassuolo del sábado.