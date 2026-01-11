Inter y Napoli se neutralizan y la Serie A está para cualquiera

Oscar Sandoval

Inter perdió la ventaja en dos ocasiones y terminó repartiendo puntos con Napoli que con poco hizo mucho daño, el resultado mantiene la lucha por el ‘Scudetto’ al rojo vivo porque los tres primeros lugares de la Serie A empataron y la diferencia entre ellos no cambió.

Our first draw of the season ⚖️ pic.twitter.com/QJKe5iWG34 — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) January 11, 2026

La jornada dominical en el futbol italiano cerró con el duelo entre dos de los candidatos al título y fue un partidazo. Inter mereció más, pero no pudo contra la efectividad de los napolitanos que en tres disparos al arco en 90 minutos anotaron dos goles.

Federico Dimarco anotó un gol de vestidor a los tres minutos y le entregó las llaves del partido al conjunto ‘Nerazzurri’ que dejó con vida a los ‘Azzurri’ que respondieron a los 26 minutos por medio de McTominay.

Inter volvió a superar a los visitantes en la segunda mitad y lo reflejó en el marcador con un penal de VAR que Hakan Çalhanoglu mandó a las redes para echarse los tres puntos en la bolsa, pero Nápoles le robó uno a nueve minutos del final con el segundo de la noche del mediocampista escocés.

El punto sostiene al líder en lo más alto de la tabla con 43 puntos a tres de su vecino Milan y cuatro de Napoli que sigue creyendo que refrendar el título es posible.