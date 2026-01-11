Milan falló en su misión contra Fiorentina en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Milan quedó en entredicho luego de empatar con Fiorentina, por más que salvó un punto y evitó la derrota con un derechazo de Christopher Nkunku en el minuto 90, en una de sus contadas oportunidades desde el descanso y sostuvo la racha de 18 jornadas invicto, pero a pesar de ella no es líder de la Serie A.

We come away with a point 🤝



Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/eOieuJ1kmv — AC Milan (@acmilan) January 11, 2026

Contra las cuerdas por el cabezazo del 1-0 en el minuto 66 de Comuzzo que superó a Mike Maignan, con el liderato en juego cada semana, Milan fue ajeno a una lucha tan apretada, que necesita un rendimiento más constante, más ambicioso, sobre todo en el segundo tiempo porque en la primera parte sí fue mejor que su rival y pareció un aspirante al título.

La secuencia de ocasiones, hasta cuatro claras, tres de ellas de Christian Pulisic, exigen más efectividad y el nuevo refuerzo, Niclas Füllkrug, fue titular, pero tuvo un gris debut.

Para Fiorentina, llegar con el 0-0 al descanso era una buena noticia, pero implicaba una reacción para mantener la igualada en el duelo y la idea la interpretó a la perfección.

Y marcó el conjunto ‘Viola’. Era predecible, podía intuirse, cuando Comuzzo cabeceó picado, cruzado, junto al poste, lejos del alcance del sorprendido Maignan. La quinta ocasión del segundo tiempo para el conjunto local.

Un panorama sombrío para los ‘Rossoneri’, irregulares, sin reacción y sin puntos, hasta que Nkunku se inventó el empate. No perdieron al final por el larguero y otra parada de Maignan, pero Inter se puede escapar.