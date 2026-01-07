El Genoa de Johan Vásquez, a segundos de dar la campanada ante el Milan

Enrique Gómez

A unos instantes se quedó el Genoa de dar la campanada en la Serie A en casa del Milan…

Sacar un punto en San Siro no es para nada malo, pero después de ir ganando el partido desde los 28 minutos y perder el botín de las tres unidades en tiempo de compensación, el 1-1 sabe a muy poco, sobre todo después de fallar un penal en la última jugada del encuentro.

Con el mexicano Johan Vásquez capitaneando al equipo y jugando los 90 minutos, el conjunto de Danielle De Rossi se quedó a las puertas de un triunfo retumbante. Y es que, para fortuna del Milan y de sus aspiraciones para pelear por el título en este año, Rafael Leao apareció en tiempo de compensación.

Así fueron los goles de este duelo por la Jornada 18 de la Serie A:

· 0-1 (28’): Lorenzo Colombo se tiro en el área para rematar el pase filtrado de Malinovskyi

· 1-1 (90’+2): Tiro de esquina recentrado y Rafael Leao puso la cabeza de manera precisa

⏹️ FT | Milan 1-1 Genoa pic.twitter.com/PR8ALzh1zy — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 8, 2026

Al 90'+5, Nicolae Stanciu mandó por encima de la portería el penal de la victoria. Y hablando de "victoria", así se sintió el resultado para el Milan.

Segundo gol en partidos consecutivos para el portugués. Un gran aporte considerando que sus anotaciones han valido cuatro puntos para el equipo, primero por el 1-0 en la jornada pasada ante el Cagliari y ahora por este empate in extremis que evitó una derrota vergonzosa en casa.

Este punto le ayudó al Genoa a mantenerse a tres unidades de la quema del descenso (los últimos tres lugares) en la Serie A y al Milan lo afianzó en la segunda posición con 39 efectivos, tres menos que el Inter.

Pudo ser un duelo entre mexicanos, pero mientras Johan completó su 19° partido consecutivo como capitán, Santiago Giménez, hiló su noveno partido consecutivo de liga causando baja por lesión.