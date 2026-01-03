Si todo sale bien, Santiago Giménez volverá antes del final de temporada

Enrique Gómez

De pronto, la participación de Santiago Giménez en la Copa del Mundo de 2026 está en duda.

Al principio, se esperaba que la baja con el Milan fuera por solo unos días, después el pronóstico creció a semanas; como la lesión no cedía, se tomó la decisión de la cirugía y ahora, la recuperación es incierta.

El mismo Massimiliano Allegri que en octubre vaticinaba una reaparición inmediata de su único delantero nominal por la sustitución obligada ante el Atalanta, ahora ha salido a declarar que el jugador podría estar fuera por cuatro meses más, es decir, se perderá casi todo el resto de la temporada con el equipo que busca el título en Italia.

Llegó el reemplazo de Santiago Giménez; el Milan anuncia a Niclas Fullkrug Ante la baja indefinida del mexicano, el club italiano salió al mercado

Pero ¿cuándo estaría de regreso ‘Santi’ Giménez de acuerdo con la información que dio el entrenador?

“Giménez estará de baja entre tres y cuatro meses y ha llegado Füllkrug y nos echará una mano”, fue lo que dijo el entrenador italiano hace un par de días, cuando se hizo oficial el fichaje del delantero alemán de 34 años, quien se convertirá en el único delantero nominal del club.

De cumplirse este pronóstico, el atacante de 24 años podría reaparecer para la recta final de la campaña:

· 3 meses: Napoli vs Milan, 4 de abril

· 4 meses: Sassuolo vs Milan, 3 de mayo

¿Quién fue el máximo goleador de la Selección Mexicana en 2025?

Entre estas dos fechas, se encuentran calendarizados los compromisos contra Udinese (12 de abril), Hellas Verona (19) y Juventus (26). Suponiendo que Giménez tenga una recuperación perfecta y que al momento de sanar también esté listo físicamente para regresar a la competencia después de seis o siete meses, podríamos ver al atacante en los últimos partidos, quizá ayudando a ganar el scudetto.

Este periodo implica, inevitablemente, que el exjugador del Feyenoord y del Cruz Azul se perderá los cinco partidos confirmados de la Selección Mexicana antes de iniciar la concentración hacia el Mundial (ante Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal y Bélgica), los cuales se diputarán entre enero y marzo.

Por ser Santiago Giménez, parece que el jugador del Milan tiene ganado su lugar en la convocatoria, pero si Javier Aguirre se remite al rendimiento, habrá pocas garantías para llamarlo al Mundial.