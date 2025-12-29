Genoa no fue rival ante una Roma contundente

Redacción FOX Deportes

Roma mostró un ritmo ofensivo elevado desde el inicio y se impuso con claridad ante Genoa en el Stadio Olimpico, llevándose un 3‑1 que consolidó su buen momento en la Serie A.

La Roma dominó la posesión y generó las mejores oportunidades, mientras la visita intentaba reaccionar sin éxito.

El partido se decidió en la primera mitad con goles precisos y buen juego colectivo por parte de los locales. Con un ambiente de entusiasmo en el estadio, Los capitalinos cerraron la primera etapa con ventaja clara en el marcador.

Los goles llegaron en momentos clave: primero abrió el marcador Matías Soulé con un remate dentro del área, seguido por un tanto de Manu Koné tras una buena combinación ofensiva, y Evan Ferguson amplió la diferencia antes del descanso con un cabezazo certero.

'La Lupa' supo administrar la ventaja y mantener la intensidad para controlar a su rival. Genoa consiguió el tanto de honor en la segunda mitad, pero no fue suficiente para inquietar a los 'giallorossi', que mostraron solidez y carácter.

La actuación del mexicano Johan Vázquez, titular en la defensa de Genoa, fue de compromiso y esfuerzo constantes durante los 90 minutos.

Intentó contener las embestidas ofensivas de 'La Lupa' y participó activamente en la salida con balón, aunque sufrió en varias transiciones profundas del rival.

Pese a sus acciones individuales, la dinámica colectiva y el volumen de juego desplegado por 'La Lupa' terminaron por superar los intentos defensivos de Genoa.

Con este resultado, La Roma sumó 30 puntos en la tabla general y se mantiene entre los primeros lugares de la Serie A, fortaleciendo sus opciones de disputar competencias europeas. Genoa, por su parte, quedó con 14 unidades y sigue en la lucha por alejarse de los puestos de descenso a medida que avanza la temporada.

El triunfo romano es un espaldarazo de cara al cierre de la primera vuelta del campeonato.