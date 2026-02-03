Los 5 momentos de la Jornada 23 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Danilo Cataldi anotó al minuto 99 y 39 segundos, consiguiendo el segundo gol más tardío de la Lazio en el calcio. El tanto más veloz también lo marcó Cataldi, en el minuto 102 y 36 segundos en octubre de 2025.

Domenico Berardi anotó contra el Atalanta y se convirtió en el primer jugador en marcar al menos 5 goles en más de 10 temporadas diferentes de la Serie A desde la 2013/14.

El Como sumó su partido #23 de la temporada sin un jugador italiano jugador en el XI inicial; más que ningún otro equipo.

Napoli igualó su racha más larga sin perder en casa en la liga en la era de los tres puntos por victoria; ostenta 16 triunfos y 6 empates.

Desde la temporada 2019/20, Gleison Bremer es el defensa con más goles de cabeza en las 5 grandes ligas europeas, con un total de 15, superando por uno a Virgil van Dijk y Gabriel Magalhães.