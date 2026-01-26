Como volvió a cuartos de final de la Coppa Italia después de 40 años

Oscar Sandoval

Como avanzó a los cuartos de final de la Coppa Italia luego de vencer 3-1 a la Fiorentina con goles de Sergi Roberto, Nico Paz y Álvaro Morata quien marcó su primer gol con el conjunto ‘Lariani’.

A historic win in Florence, we’re through to the quarter-finals! pic.twitter.com/AlrkOanBnm — Como1907 (@Como_1907) January 27, 2026

Como se metió entre los mejores ocho equipos del torneo de copa por primera vez después de 40 años, no fue una eliminatoria sencilla porque la ‘Fiore’ se adelantó en el marcador a los siete minutos tras un remate de Roberto Piccoli de primera intención dentro del área.

La reacción de los visitantes no se hizo esperar y con talento vinieron de atrás para igualar a uno a los 20 minuto de juego. El dominio era claro, pero había que reflejarlo en el marcador y en la segunda afinaron la puntería para liquidar la eliminatoria.

Nico Paz apareció para anotar el 2-1 a los 60 minutos con un disparo desde fuera del área que le dio vuelta al marcador y dejó al cuadro lombardo de camino a la siguiente ronda.

Álvaro Morata selló el boleto a cuartos de final al 90+1 y confirmó la cita de Como que visitará el Diego Maradona para medirse a Napoli en busca de las primeras semifinales de su historia.