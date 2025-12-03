Inter aplastó a Venecia y es uno más en cuartos de final de la Coppa Italia

Oscar Sandoval

Inter goleó al son de 5-1 a Venecia que se vio superado en todo momento y avanzó a los cuartos de final de la Coppa Italia en donde enfrentará al ganador de la llave entre Roma y Torino.

Ticket booked for the quarter-finals 🎟️ pic.twitter.com/7EzJ3twGIS — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) December 3, 2025

Venezia pagó caro un planteamiento temeroso y se llevó cinco goles de San Siro que celebró tres de ellos en 16 minutos del primer tiempo para convertir la última hora de partido en un trámite ante el único equipo con vida hasta entonces de la Serie B.

Andy Diouf, Pio Esposito y Marcus Thuram encarrilaron la victoria abriendo la herida de los visitantes al minuto 18 y haciéndola más grande al 20 y 34, sin respuesta de un rival metido en su campo sin la intención de hacer daño.

Thuram firmó su doblete al 51 y los ‘Nerazzurri’ se dieron por bien servidos con el 4-0, pero bajaron la intensidad y Venezia anotó el de la honra al 66 en su único disparo a la portería de Josep Martínez.

Ange Yoan Bony cazó otro balón desde fuera del área a los 75 y lo mandó al ángulo para ponerle punto final la eliminatoria y candidatear a Inter en el torneo de copa.