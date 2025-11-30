Napoli terminó con la ilusión de la Roma en la Serie A

Oscar Sandoval

Roma no pudo defender el liderato de la Serie A y cayó 1-0 en casa contra Napoli que le dio un nuevo giro a la competencia. Los ‘Azzurri’ comparten la cima con Milan que marcha al frente por goles y mandaron a los locales a la cuarta posición, no todo está perdido para los romanos porque los ‘Rossoneri’ están a un punto.

Napoli get the win in #RomaNapoli! 👏 pic.twitter.com/iCSbd0jcwD — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 30, 2025

El olímpico parecía el coliseo de la capital italiana con una afición que se saboreó el duelo durante toda la semana al llegar como líder del ‘Calcio’ por primera vez tras 12 años, pero el resultado no fue el esperado y los napolitanos convirtieron la euforia en silencio y frustración.

David Neres terminó con el empate inicial a los 36 minutos luego de fabricar un contragolpe desde atrás del mediocampo para ganar por velocidad y definir ante la salida de Mile Svilar poniendo por delante al campeón que demostró que peleará con quien sea para defender el título.

La Roma se perdió en la segunda mitad y Napoli no fue capaz de aumentar la ventaja porque priorizó mantener el resultado en su poder para igualar a los 28 puntos de Milan y compartir la cima.