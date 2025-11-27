Milan venció a Lazio y escaló al liderato de la Serie A

Oscar Sandoval

Milan alargó a 12 su racha de partidos sin perder en la Serie A luego de vencer 1-0 a Lazio y alcanzó la punta de la clasificación con 28 unidades, otra noche de ilusión en San Siro que estará muy pendiente del duelo entre Roma y Napoli que podría asegurarle el liderato al conjunto ‘Rossoneri’.

Milan no es imparable porque no gana todos sus enfrentamientos, pero tiene una marca de ocho triunfos y cuatro empates luego empezar la temporada perdiendo ante Cremonese, después nadie ha sido capaz de derribarlo y con perfil bajo acumula victorias ante otros grandes para mantenerse dentro de los candidatos al título.

Lazio se plantó en territorio rojinegro con personalidad y complicando a los locales, la primera parte no encontró dueño y ambos se fueron al descanso pensando en la fórmula que pudiera cambiar el trámite del compromiso.

Una triangulación de primera intención en la banda derecha rompió el aparato defensivo del conjunto romano y Fikayo Tomori metió un centró al área que remató Rafa Leao para abrir el marcador a los 51 minutos dándole la ventaja a los locales.

Los ‘Rossoneri’ vivieron sus mejores momento tras el 1-0, sin embargo, no pudieron aumentar la ventaja y ganaron su segundo partido consecutivo por la mínima diferencia para cerrar la jornada del sábado como líder del futbol italiano.