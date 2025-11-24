¿Hace cuánto que la Roma no era líder de la Serie A?

Redacción FOX Deportes

La Roma de Gian Piero Gasperini asaltó en esta última jornada el liderato de la Serie A en solitario 12 años después de la última vez en 2013. El francés Rudi García estaba al frente del conjunto romano que mandaba con 32 puntos en la misma jornada que la actual, la historia no pudo coronarse con el ‘Scudetto’ que ganó Juventus con 102 puntos.

‘La Loba’ acumula 27 unidades, con un balance de nueve victorias y tres derrotas. Son dos puntos más que Milan y Nápoles, tres más que Inter y Bolonia. Es el equipo, junto al Como 1907, que menos goles ha encajado hasta el momento (6). No es un juego brillante, pero sí muy efectivo.

Con el argentino Paulo Dybala como máxima estrella, aunque lesionado en un tercio de los partidos disputados en el campeonato italiano, el Roma se ha convertido en el equipo más sólido de todo el campeonato.

La próxima jornada es clave en el devenir de la temporada, pues el líder recibe en casa, en un Estadio Olímpico ilusionado al máximo, a Napoli de Antonio Conte, vigente campeón de Italia.

"Es lícito soñar cuando estás en estas posiciones. Sabemos que rara vez los sueños se cumplen, pero es bonito vivirlos", comentó Gasperini tras la victoria ante Cremonese (1-3).