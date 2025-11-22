Napoli reaccionó ante Atalanta en la Serie A

Oscar Sandoval

Napoli derrotó 3-1 a Atalanta y se reencontró con la victoria en la Serie A después de tres jornadas, el triunfo llega en buen momento para evitar que Inter y Roma se puedan escapar en solitario y para devolver a los ‘Azzurri’ a la pelea por el primer lugar del ‘Calcio’.

Nápoles consiguió tres puntos que pueden cambiar la dinámica de un equipo con altibajos, los atacantes finalmente aparecieron y David Neres fue el protagonista luego de marcar dos goles en 20 minutos de la primera mitad.

El debut de Raffaele Palladino al frente de Atalanta le pesó a los visitantes en los primeros minutos y Neres abrió el marcador al 17. Los napolitanos agarraron el ritmo a partir de ese momento y se echaron los tres puntos a la bolsa antes del descanso.

David Neres gets his second of the night! 🔥🔥#NapoliAtalanta 2-0 pic.twitter.com/LU5Ni96F5y — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 22, 2025

El brasileño marcó el 2-0 al 38 y Noa Lang aumentó la ventaja al 45 dejando contra la pared a ‘La Dea’ que corrigió al medio tiempo e intentó venir de atrás con un tanto de Gianluca Scamacca en la mejor jugada colectiva del conjunto Bérgamo después de 52 minutos.

Atalanta vivió sus mejores momentos luego del 3-1, sin embargo, los napolitanos le bajaron la intensidad al partido con el balón en los pies y aseguraron la octava victoria de la temporada en Serie A.