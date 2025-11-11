Inter defenderá el liderato de la Serie A ante Milan

Oscar Sandoval

Inter llegó al liderato de la Serie A antes del parón por la Fecha FIFA y en el regreso a la actividad le tocará exponerlo, no será en un partido cualquiera porque enfrentará el ‘Derbi’ contra Milan que de ganar volvería a meterse en la pelea y el orgullo también estará en juego.

Remember this run from Zanetti?

Unforgettable 🤩 pic.twitter.com/Txn3QiDsGm — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) November 19, 2025

El futbol italiano está viviendo la mejor temporada de los últimos años, son cinco equipos los que están metidos en la batalla por el ‘Scudetto’ después de 11 jornadas y los dos clubes de Milan están entre ellos, esta jornada disputarán una edición más del ‘Derby della Madonnina’.

El conjunto ‘Nerazzurri’ tiene una ventaja de dos puntos sobre los ‘Rossoneri’ que saltarán al terreno de juego con dos clásicos sin perder e invictos como visitantes hasta el momento en el ‘Calcio’, un duelo que nunca se debe de perder y menos cuando la cima estará de por medio.

El empate podría beneficiar a la Roma que con una victoria alcanzaría el liderato por primera vez en la temporada, es un duelo con mucho en juego para Milan que solo ganando podrá seguir pensando en el título.