En la Serie A hay un nuevo líder y es Inter

Oscar Sandoval

Inter venció 2-0 a Lazio y aprovechó el empate de Napoli para escalar a la cima de la Serie A, comparte la punta con la Roma que tiene las mismas 24 unidades, pero una diferencia a favor de +15 lo convierte en líder, aunque Napoli que es cuarto lugar está dos puntos por detrás.

La pelea por el liderato del futbol italiano está en el mejor momento, Napoli y Milan dejaron puntos en el camino, mientras que Roma e Inter hicieron su trabajo y se colaron a los primeros puestos. El conjunto ‘Nerazzurri’ luciendo y pasándole por encima a Lazio.

Lautaro Martínez anotó un golazo a los tres minutos que favoreció a los locales, la incertidumbre invadió al conjunto romano que fue incapaz de reaccionar y plantarle cara a su rival.

Inter que dominó sin objeción de ‘Las Águilas’, tuvo que esperar hasta la segunda parte para aumentar la ventaja y echarse los tres puntos al bolsillo con un tanto de Yoan Bonny al 62 luego de un servicio de Federico Dimarco desde la banda izquierda.

El conjunto ‘Nerazzurri’ manejó el resultado en la última media hora y con cuatro victorias en los últimos cinco partidos es el equipo con mejor forma en la Serie A.