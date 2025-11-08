Milan perdió una ventaja de dos goles y se complicó en la Serie A

Oscar Sandoval

Milan empató 2-2 con Parma que remontó una desventaja de dos goles para rescatar un punto, dormirá en lo más alto de la tabla en la Serie A, sin embargo, Napoli tiene la posibilidad de alejarse si vence a Bologna e Inter y Roma podrían mandarlo a la quinta posición.

It ends level in Parma.



Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/zepaVgvrLC — AC Milan (@acmilan) November 8, 2025

Todo lo bueno que hizo Milan en 25 minutos se vino abajo cuando decidió relajarse después de anotar el 2-0, dejó respirar y consintió a Parma que se metió al partido con un golazo de Adrián Bernabé antes del descanso para igualar el resultado en la segunda mitad.

Alexis Saelemaekers fue la figura de los visitantes al inicio después de anotar el 1-0 a los 12 minutos y provocar un penal que Rafael Leao cambió por gol, el resultado era justo después de 25 minutos de dominio total de los ‘Rossoneri’.

The points are shared ⚖️ pic.twitter.com/IravhjsL4N — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) November 8, 2025

Parma despertó en el tiempo añadido de la primera parte para recortar distancias con un disparo de Bernabé que se coló a las redes por el ángulo, no había generado peligro hasta el momento que el español apuntó a portería y nada estaba decidido.

El conjunto parmesano fue otro después del descanso, su objetivo estaba claro y era el empate, tocó la puerta de Mike Maignan quien se lució con una atajada en la línea y su premio llegó al 62 con un cabezazo de Enrico Del Prato.

Milan reaccionó tarde y sobre el final buscó el triunfo, Saelemaekers y Christian Pulisic fallaron una ocasión que pudo valer tres puntos y todo terminó con un empate que podría dejar a los ‘Rossoneri’ fuera de la zona ‘Champions’ en la Serie A.