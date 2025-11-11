Atalanta anunció a su nuevo técnico y apostó por la juventud

Redacción FOX Deportes

Raffaele Palladino se convirtió este martes en el nuevo entrenador del Atalanta tras el despido del croata Ivan Juric, así lo confirmó el conjunto de Bérgamo con el que firmó un contrato de temporada y media.

Mister Palladino é il nuovo allenatore dell’@Atalanta_BC! ✍️🖤💙 pic.twitter.com/PGG9KGtVFF — Lega Serie A (@SerieA) November 11, 2025

"Atalanta se complace en anunciar que el cargo de director técnico del primer equipo ha sido confiado a Raffaele Palladino, de 41 años", informó el club. El exentrenador de Monza y de la Fiorentina, aceptó un acuerdo "hasta el 30 de junio de 2027".

La actuación de Palladino con la Fiorentina lo colocó entre los técnicos jóvenes con mayor proyección en el futbol italiano y deberá demostrarlo al frente de ‘La Dea’ que registra dos triunfos, siete empates y dos derrotas en la Serie A.

El técnico trabajará con el plantel cerca de semana y media, sin internacionales, con el objetivo de comenzar a imponer su idea de juego y preparar el duelo contra Napoli del próximo 22 de noviembre que será su debut al frente de Atalanta.